RCA : le président rend visite aux soldats de l'opération "Bata Kodro", chargés de protéger la capitale

Cette opération regroupe les Forces armées centrafricaines (FACA), la Gendarmerie, la Police et les militaires rwandais dans le but de sécuriser la capitale Bangui et ses environs, informe la Présidence.



Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cette visite, notamment le général de corps d'armée Zephirin Mamadou, chef d'état-major des armées, le général de division Landry Depot, directeur général de la gendarmerie nationale, et le contrôleur général Bienvenu Zokoue, directeur général de la police nationale.



Le responsable du contingent rwandais bilatéral, le général de brigade Freddy Johnson Sakama, sous chef d'état-major chargé des opérations, ainsi que les chefs de corps étaient également présents.



Profitant de l'occasion, le chef suprême des armées a également visité les installations de la succursale de la Banque Sahélo-Sahélienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC), récemment implantée dans le camp Beal.