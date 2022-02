RDC : 26 morts dans la chute d'un câble électrique, le président s'est rendu sur les lieux

26 personnes dont 23 femmes ont perdu la vie hier matin lors de la chute d'un câble électrique à haute tension dans un caniveau du quartier de Matadi Kibala à Kinshasa, selon la police de district de Mont Ngafulu.



Le président de la République s'est rendu le 2 février en fin d'après-midi, au quartier de Matadi Kibala dans la commune Mont Ngafula, suite au drame.



Le chef de l'État a visité les lieux du drame et a témoigné sa compassion et son soutien aux proches des victimes.



le président Félix Tshisekedi a recueilli les explications du gouverneur de la ville, des responsables de la société d'électricité, de la commune et de certains témoins afin de mieux comprendre les causes de ce drame et faire en sorte que cela n'arrive plus jamais.