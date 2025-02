AFRIQUE

RDC : Attentat à la grenade à Bukavu, un bilan lourd et des accusations croisées

Alwihda Info | Par Peter Kum - 28 Février 2025

Une explosion de grenades a fait plus de 11 morts et 65 blessés à Bukavu ce jeudi selon les medias locaux. Le M23 et le gouvernement congolais se rejettent la responsabilité de l'attaque.