RDC : Au moins trois personnes tuées dans une attaque contre la résidence du vice-Premier ministre Vital Kamerhe

L’incident s’est produit vers 4h30 du matin. Deux policiers chargés de sa sécurité et un assaillant ont perdu la vie lors de l’attaque. Heureusement, Vital Kamerhe et sa famille sont sains et saufs, et des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour les protéger. La situation reste tendue, et une réunion de sécurité est en cours pour évaluer la situation.



« Le chef des assaillants s'appelle Christian Malanga, il vit aux États Unis d'Amérique. Il a été abattu lors de l'opération ce dimanche matin au palais de la nation. Son fils s'appelle Marcel Malanga 22 ans, adjoint de son père dans la lutte, il est arrêté », a rapporté sur Twitter le journaliste congolais Daniel Michombero.