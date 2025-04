RDC : Confirmation des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila et réaction de l'ancien Président

Le Ministère de la Justice a également réaffirmé que les mesures de saisie de leurs biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les restrictions de leurs mouvements, restent en vigueur, soulignant l'application stricte de la loi ("Dura lex sed lex").





Réaction de Joseph Kabila





En réponse à ces développements, l'ancien Président Joseph Kabila a publié un message sur son compte Twitter ce 20 avril 2025, déclarant :



"Comme annoncé par mon chargé de communication, je m’adresserai incessamment au peuple congolais. Ce message ne viendra ni par des rumeurs, ni par des interprétations. Je prendrai moi-même la parole, au moment que j’aurai choisi, avec la responsabilité qui m’a toujours guidé. Quand un pays souffre, on ne reste pas silencieux. Et quand on revient, on ne revient pas pour observer. Préparez-vous à m’écouter."





Ce message laisse entendre que l'ancien Président Kabila compte s'exprimer publiquement sur cette affaire à un moment qu'il jugera opportun. Il souligne son sens de la responsabilité et son intention de ne pas rester silencieux face aux souffrances du pays.





Cette situation met en lumière les tensions politiques persistantes en RDC et les enjeux liés à la sécurité dans l'est du pays. La suite de cette affaire sera suivie de près par l'opinion publique nationale et internationale.