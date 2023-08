RDC : La ministre du Genre annonce une prise en charge pour les victimes d'atrocités à Goma

Cette visite officielle avait pour objectif de se familiariser avec les conditions humanitaires des enfants et des femmes déplacés vivant dans les camps de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. La ministre a également rencontré des femmes sinistrées à Kahele pour réfléchir aux solutions appropriées pour leur venir en aide. "Je suis venue pour voir de mes propres yeux, récolter des données afin que nous puissions examiner la situation au niveau national. Nous avons évoqué les problèmes des femmes violées dans les camps de réfugiés. Je suis maintenant sur place pour voir réellement les réalités de ce qui se passe ici", a-t-elle déclaré.



Lors de sa visite, la ministre a accordé une audience spontanée aux agents et cadres de la division provinciale du Genre/Nord-Kivu. Elle a rassuré les agents en apaisant leurs inquiétudes et a annoncé que certains d'entre eux bénéficieront de bourses d'études en Master pour se perfectionner, ce qui pourrait contribuer à améliorer leurs prestations.



La ministre a également échangé avec le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, Constant Ndima, concernant la situation précaire des femmes et des enfants victimes de violations des droits de l'homme. Elle s'est dite prête à s'impliquer dans cette affaire pour redorer l'image des femmes vivant dans la partie Est du pays.



À l'issue de cette rencontre, les deux personnalités ont conjointement effectué une visite de solidarité au profit des femmes déplacées de guerre du camp de Rusayo. Les déplacés ont bénéficié d'une assistance en vivres et en non-vivres.