RDC : Le Président Félix Tshisekedi Reçoit Tony Parker

Tony Parker a exprimé son désir de transmettre son expertise dans le domaine du sport depuis sa retraite. Il a déclaré : « On a essayé d’expliquer le projet à M. le Président et j’espère que ça sera positif afin de mettre les choses en place. »



L’ancien joueur des Spurs de San Antonio a mentionné qu’il y a un Congolais dans son académie, soulignant un fait marquant : « C’est la première fois de l’histoire du Congo qu’il y ait un Congolais qui part du Congo jusqu’à Lyon en Euroleague directement. »



Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, a également profité de cette rencontre pour présenter au Président Tshisekedi un projet d'organisation d’un marathon prévu le 30 juin prochain à Kinshasa. Ce marathon vise à promouvoir le sport et à rassembler la communauté.



Cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Tony Parker représente une étape importante pour le développement du sport en RDC, en favorisant des initiatives qui encouragent la jeunesse et renforcent l'infrastructure sportive.