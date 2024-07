RDC : Le Trésor américain sanctionne l’alliance rebelle entraînant l’instabilité au pays

Le 25 juillet 2024, le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a imposé des sanctions à l'Alliance Fleuve Congo (AFC), une coalition de groupes rebelles qui cherche à renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC).



Le membre principal de l'AFC est le Mouvement du 23 mars (M23), un groupe armé déjà sanctionné par l'ONU et les États-Unis. Le M23 déstabilise depuis longtemps la province du Nord-Kivu en RDC et commet des violations des droits de l'homme.



L'OFAC a également visé des personnes et entités associées à l'AFC, notamment Bertrand Bisimwa, le président du M23, Twirwaneho (un groupe armé affilié à l'AFC dans la province du Sud-Kivu) et Charles Sematama (un commandant et chef militaire adjoint de Twirwaneho).



Le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, a souligné l'engagement des États-Unis à tenir pour responsables ceux qui cherchent à alimenter l'instabilité et la violence en RDC. Il a également appelé le gouvernement du Rwanda à cesser son soutien documenté au M23.