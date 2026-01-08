RDC - Nord-Kivu : Cérémonie d’hommage à Goma pour les victimes de Masisi sous l'égide de l'AFC/M23

L’émotion était palpable à Goma. Alignés sur la pelouse du stade, 22 cercueils recouverts du drapeau national ont reçu les derniers hommages des familles, d'une partie de la population et des dirigeants du mouvement rebelle. Ces victimes ont péri, selon l'AFC, dans des frappes de drones opérées par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) au début de l'année.









Un rassemblement sous tension



La cérémonie a vu la participation de hauts cadres du mouvement, dont le coordonnateur politique Corneille Nangaa. Ce dernier a profité de cette tribune pour fustiger les actions militaires de Kinshasa et réaffirmer le rôle qu'entend jouer son mouvement dans la région.







« Je tiens à rassurer solennellement que l’AFC/M23 demeure pleinement engagé à assurer la protection des populations civiles contre toute menace d’où qu’elle provienne », a déclaré Corneille Nangaa devant l'assistance.











Inhumation à Mubambiro



Après le recueillement au stade de l’Unité, le cortège funèbre a pris la direction de Mubambiro, dans le territoire de Masisi, lieu choisi pour l'inhumation. Ce choix géographique n'est pas anodin, Mubambiro étant une position stratégique et symbolique dans le dispositif de contrôle du mouvement rebelle autour de la capitale provinciale.











Escalade de la guerre des drones



Cet événement met en lumière l'intensification de l'usage des technologies aériennes dans le conflit du Nord-Kivu. L'utilisation croissante de drones de combat par les FARDC marque un tournant tactique, mais soulève également des inquiétudes majeures de la part des organisations humanitaires quant aux dommages collatéraux au sein des populations civiles vivant dans les zones sous contrôle rebelle.







La situation sécuritaire reste extrêmement volatile autour de Goma, alors que les lignes de front continuent de fluctuer dans les territoires de Masisi et Rutshuru.









