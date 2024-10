RDC : Situation alarmante dans le territoire de Walikale

Les rebelles du M23 ont pris le contrôle de plusieurs zones stratégiques dans le territoire de Walikale ce samedi, suite à de violents combats contre les jeunes résistants Wazalendo. Les villages de Malemo et Mpeti sont désormais sous le contrôle du M23.



Réactions des Autorités Locales

Juvenal Munubo, ancien député national et originaire de la région, a exprimé son inquiétude face à cette avancée des rebelles. Il a appelé à une intervention urgente pour : "sauver Walikale et le reste du Nord-Kivu de l'agression rwandaise."



Cette situation souligne les tensions persistantes dans la région, exacerbées par des conflits armés et des préoccupations concernant l'influence extérieure. La communauté internationale et les acteurs locaux sont appelés à réagir pour stabiliser la situation et protéger les civils.