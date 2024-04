RDC : Soupçonnés de détournement des fonds publics, trois ministres sont interdits de quitter Kinshasa et le territoire national

Une correspondance adressée le 27 avril au directeur général de la Direction générale de migration (DGM) a été émise à cet effet. Ces trois personnalités sont soupçonnées d’avoir commis l’infraction de détournement des deniers publics destinés à la construction de forages, à hauteur de 300 millions de dollars américains. Une enquête judiciaire a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire.



Afin d’éviter une fuite des personnes visées, le procureur leur interdit tout déplacement hors de Kinshasa, où ils sont convoqués pour s’expliquer, et hors du pays. Impliqués dans la gestion des finances publiques et des projets de développement rural financés par ces fonds, les ministres Kazadi, Rubota et Muluku Pombo sont soupçonnés d’avoir détourné une importante somme destinée à l’accès à l’eau potable dans les zones rurales.



Cette mesure d’interdiction de sortie du territoire alourdit leur situation judiciaire dans ce qui s’apparente à l’un des plus gros scandales de détournement mis au jour ces dernières années.