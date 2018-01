Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit préoccupé par les informations faisant état d'une violente répression de manifestations par les forces nationales de sécurité à Kinshasa et dans certaines villes de la République démocratique du Congo (RDC), faisant au moins cinq morts, plusieurs blessés et entraînant l'arrestation de plus de 120 personnes.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=40...