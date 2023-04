RDC : le nouvel hôpital militaire de la Garde républicaine accueillera également les populations riveraines

Cet hôpital moderne prodiguera principalement des soins de santé aux membres de la Garde républicaine et à leurs dépendants, mais il accueillera également les populations locales.



Construit par la société SAFRIMEX avec le financement du BCECO, il est équipé de matériels modernes pour différents services, notamment l'hémodialyse, le bloc opératoire, l'imagerie médicale, des chambres d'hospitalisation confortables, un laboratoire d'analyses biomédicales et un vaste auditorium.



Le chef de l'État a visité plusieurs de ces services et a signé le livre d'or du nouvel hôpital avant de se rendre à pied au mess des officiers entièrement réhabilité.