RDC : le président Tshisekedi s’est entretenu avec le SG adjoint des Nations Unies

Le président Félix Tshisekedi s’est entretenu, ce jeudi à la Cité de l’Union africaine, avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, sur la crise sécuritaire dans l’Est de la RDC.



Les deux personnalités ont discuté en particulier sur les efforts entrepris en vue de la cessation des hostilités, et la réactivation du processus diplomatique pour une paix durable.



« Nous allons travailler sur la résolution 27-73 du Conseil de sécurité adoptée à l’unanimité et qui contient des messages très importants, s’agissant du respect de l’intégrité territoriale de la RDC, la nécessité de la cessation des hostilités et la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des Processus de Luanda et de Nairobi », a déclaré M. Lacroix .



Commentant l’attentat meurtrier de ce jeudi dans la ville de Bukavu, le numéro 2 de l’ONU indique que « cela vient renforcer l’importance du respect et de l’application de cette résolution du Conseil de sécurité avec toutes les parties prenantes. Tous doivent y concourir et travailler dans la même direction ».



Pour Jean-Pierre Lacroix, la mission principale est la convergence totale sur les nécessités d’opérationnaliser cette résolution : « il faut que les hostilités cessent, que la diplomatie prenne la place pour parvenir à une paix durable. »