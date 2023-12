RDC : un ambassadeur de la paix de l’ONU kidnappé dans la ville de Goma

En RDC, Frédérick Wangabo Mwenengabo a été kidnappé et conduit à une « destination inconnue » ce samedi 16 décembre 2023 « au Rond-point BDGL, dans la ville de Goma en province du Nord-Kivu, dans l'Est de la RDC aux environs de 20h, heure locale par des personnes cagoulées armées et non autrement identifiées », a alerté dans un communiqué, la famille Sebutimbanyi Daniel.



Elle prie par ailleurs toute personne de bonne volonté « à s’impliquer urgemment dans la recherche pour retrouver vivant » cet ambassadeur de la paix auprès de la société civile aux Nations Unies.



Le kidnapping de Frédérick Wangabo Mwenengabo, ambassadeur des organisations de la société civile (OSC) à l'ONU, à Goma est un événement tragique qui souligne les défis persistants auxquels sont confrontés les acteurs humanitaires dans la région instable de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Cette attaque met en lumière les risques inhérents au travail des personnes engagées dans la promotion de la paix et de la compassion envers les victimes des conflits armés.



L'enlèvement de M. Wangabo suscite une profonde préoccupation quant à la sécurité des travailleurs humanitaires et à l'impact potentiel sur les efforts visant à atténuer les souffrances des populations touchées par le conflit. Alors que l'ONU et d'autres organisations internationales s'efforcent d'améliorer les conditions humanitaires dans cette région troublée, cet incident met en évidence le besoin urgent d'une action concertée pour assurer la protection des civils et du personnel engagé dans ces missions vitales.