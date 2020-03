ROAM Africa annonce une politique de télétravail pour les employés en raison de COVID-19

ROAM Africa (Ringier One Africa Media) (https://Roam.Africa), le principal groupe de petites annonces en Afrique, a annoncé aujourd’hui qu’il exige que tous les employés travaillent à distance dans le cadre des efforts visant à protéger ses employés contre le virus COVID-19.

En février, ROAM Africa a augmenté les restrictions de voyage et mis en œuvre une politique d’auto-quarantaine pour son personnel voyageant dans les pays où le nombre de cas de COVID-19 est élevé. Alors que COVID-19 continue de se répandre sur le continent, ROAM Africa a décidé de mettre en place la nouvelle politique de travail à distance.

À compter de cette semaine, 400 employés travaillent à distance au Sénégal, au Ghana, au Nigéria, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en Éthiopie et en Afrique du Sud.

« La pandémie de Covid-19 est un défi mondial, même si les pays africains connaissent une progression moins rapide du virus en raison de leurs économies fragiles et de leurs systèmes de santé sous-développés. Les répercussions sur la région pourraient être graves. En cette période sans précédent, nous sommes déterminés à assurer la sécurité de notre personnel. Le bien-être et la santé de nos employés sont essentiels à notre capacité de poursuivre notre important travail de création de liens entre les gens et les possibilités », a déclaré Clemens Weitz, PDG de ROAM Africa.

Heather O’Shea, Responsible des talents de ROAM Africa, dirige la transition vers les opérations à distance.

« La chose la plus importante à l’heure actuelle est la sécurité et le bien-être de nos employés – et nous avons rapidement adopté une politique de travail à distance. Mais travailler à la maison peut être difficile, alors ce n’est que le début : le défi consiste à donner à nos employés et à nos équipes la bonne mentalité et les bons outils pour travailler efficacement à la maison. Cela s’accompagne d’investissements que nous sommes prêts à faire », a déclaré O’Shea.

A propos de ROAM Africa et ROAM Jobs :

Le Groupe ROAM Africa (« Ringier One Africa Media ») (https://Roam.Africa) est un des leaders sur le marché des petites annonces en Afrique subsaharienne. Unifiée par sa mission de connecter les Africains aux opportunités et d’être la société de marché la plus centrée sur l’utilisateur en Afrique, elle opère dans huit pays subsahariens.

Le portefeuille comprend les grandes marques Jobberman (www.Jobberman.com), Brightermonday (www.BrighterMonday.co.ke), Cheki (www.Cheki.com), Zoomtanzania (www.ZoomTanzania.com), Expat-Dakar (www.Expat-Dakar.com), Pigiame (www.PigiaMe.co.ke), Buyrentkenya (www.BuyRentKenya.com) et Qefira (www.Qefira.com).

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/roam-africa-...