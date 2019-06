RS Components ajoute une ligne de maintenance pour machines agréée contact alimentaire

RS Components (RS) (https://Africa.RSDelivers.com), la marque commerciale d’Electrocomponents plc (LSE: ECM), fournisseur mondial multicanaux de produits et de solutions industriels et électroniques, a lancé une nouvelle gamme de produits d’entretien pour la catégorie alimentaire RS Pro destinés à la transformation et au traitement traiteur. Tous les produits RS Pro food grade products (https://bit.ly/2EJBLkX) (RS Pro produits agréés contact alimentaire) sont inscrits auprès de la NSF International (National Sanitation Foundation ou Fondation nationale pour l'assainissement), une organisation internationale de santé et de sécurité publique qui veille à la conformité en matière de réduction des risques.

La manipulation, la préparation, le traitement et l'emballage des produits alimentaires nécessitent des machines avec des pièces mobiles qui entrent en contact avec les denrées alimentaires. Maintenir cet équipement propre et lubrifié implique l’utilisation de produits chimiques non alimentaires. La certification NSF garantit que ces produits présentent un risque significativement réduit pour la santé et, combinée à une robuste évaluation HACCP (Système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise), elle peut effectivement éliminer le risque de contamination des aliments lorsque ces systèmes sont utilisés correctement.

RS Pro Foam Cleaner (https://bit.ly/2W92nBF) (RS Pro nettoyant mousse) utilisé pour éliminer la saleté générale et la saleté des machines, est une mousse stable qui adhère aux surfaces verticales sans goutter. Elle est sans danger pour les plastiques, biodégradable et certifiée NSF de catégorie A1 (nettoyant général pour utilisation dans tous les domaines).

RS Pro Solvent Cleaner (https://bit.ly/2JYQBZd) (RS Pro nettoyant solvant) est un solvant à usage intensif avec une action de pulvérisation puissante et de bonnes propriétés de mouillage pour les applications de dégraissage difficiles. Il s'évapore rapidement sans laisser de résidu. Il est certifié NSF A8 (dégraissant / dissolvant de carbone pour une utilisation dans toutes les zones) et K1 (nettoyant / dégraissant pour une utilisation dans des zones de non-transformation alimentaire).

RS Pro Bearing Grease (https://bit.ly/2KoEsfs) (RS Pro graisse pour roulement) est une graisse polyvalente translucide pour les applications non soumises à des conditions de fonctionnement extrêmes, notamment la lubrification de convoyeur en fin de ligne et les paliers de moteurs d'entraînement à faible charge. RS Pro Chain Oil (https://bit.ly/2WAhd8E) (RS Pro huile pour chaîne) est un article formulé avec du PTFE (polytétrafluoroéthylène), les mousses sont appliquées pour adhérer aux chaînes et pénétrer profondément dans les maillons, offrant une lubrification durable et une résistance à la corrosion. Les deux sont certifiés NSF H1 (lubrifiants adaptés pour une utilisation accidentellement en contact avec des aliments).

RS Pro Belt Spray (NSF H1) (https://bit.ly/2IcJ4SX) (RS Pro pulvérisateur de courroie (NSF H1)) est un lubrifiant adhésif pour courroie qui améliore l'adhérence sur les courroies d'entraînement, réduit les grincements et prolonge la durée de vie de la courroie. Un film lubrifiant collant augmente la force de traction et empêche le glissement de la courroie. RS Pro Lube Oil (NSF H1) (https://bit.ly/2QIz6N5) (RS Pro huile lubrifiante (NSF H1)) crée un film antifriction efficace et protège contre la rouille. RS Pro Dry Lube (NSF H1) (https://bit.ly/2KlnCxT) (RS Pro lubrifiant sec (NSF H1)) est un lubrifiant sec pour les pièces mobiles dans lesquelles un lubrifiant gras ou au silicone ne peut pas être utilisé. Il dépose un film de PTFE (polytétrafluoroéthylène) sec, ne tachant pas, résistant à l'huile et à l'eau. RS Pro Silicone Spray (NSF H1) (https://bit.ly/2JP0GYk) (RS Pro pulvérisateur silicone (NSF H1)) réduit le frottement sur l'équipement d'emballage et empêche l'accumulation de résidus d'adhésif sur les surfaces.

RS Pro Penetrating Spray (NSF H1) (https://bit.ly/2ELIGKk) (RS Pro pulvérisateur pénétrant) est une huile pénétrante à action rapide qui aide à retirer les attaches grippées sans endommager la tête ou le filetage.

RS Pro Label Remover (https://bit.ly/2ELIF9e) (RS Pro enleveur d’étiquette) permet l'enlèvement des étiquettes d'emballage et de transport des conteneurs d'expédition, des boîtes en plastique et de l'équipement de traitement. Il est certifié NSF K3 (décapant d’adhésif / de colle adapté à une utilisation dans tous les domaines).

Selon Reshmee Beedasie de FoodTek Solutions, la santé et la sécurité sont des priorités absolues pour les industries des aliments et des boissons. « Avec l'émergence et la mise en œuvre de normes internationales de sécurité alimentaire telles que HACCP (Système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise) et ISO222000, l'industrie alimentaire dispose d'outils pour identifier, analyser et gérer de manière proactive les risques de sécurité alimentaire » déclare-t-elle.

Reshmee a également ajouté que la maîtrise des risques liés à la transformation des aliments réduisait les risques de contamination par des agents biologiques tels que les micro-organismes causant des maladies et une altération des aliments, ainsi que par des agents chimiques tels que les toxines et les carcinogènes pouvant résulter du contact direct des aliments avec les surfaces en contact avec les aliments qui avaient des lubrifiants et de la graisse sur elles.

« L'utilisation de lubrifiants et de produits à base de graisse de qualité alimentaire agréés est essentielle pour prévenir les risques d'origine alimentaire, et la gamme de produits de RS Components répond à cet objectif » ajoute-t-elle.

Ces produits d’entretien RS Pro de qualité alimentaire sont rigoureusement testés pour répondre aux normes strictes de l’industrie et bénéficient d’une garantie de trois ans ainsi que du sceau d’approbation RS Pro. Ils sont maintenant disponibles auprès de RS Components pour livraison à travers Sub-Saharan Africa (https://Africa.RSDelivers.com) . (l’Afrique sub-saharienne).

Pour les demandes relatives aux produits, contactez :

L'équipe de service à la clientèle

+27 11 691 9300

africa@rs-components.com

Pour les demandes concernant les médias, contactez :

Bureau de presse

Vishal Ramphal

Spécialiste en communication et relations publiques

RS Components Afrique du Sud

vishal.ramphal@rs-components.com

+27 11 691 9300

Médias sociaux :

Twitter : @rsonline_SA

Facebook : facebook.com/rssouthafrica/

RS Components sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/7099/

Liens relevants :

RS Afrique du Sud - https://www.rsonline.co.za

RS Afrique - www.rsonline.africa

RSPro – www.RSo.com

DesignSpark - www.rs-online.com/designspark

À propos des RS Components :

RS Components (www.RSonline.Africa) est le leader du marché de la distribution à haut niveau de service de produits électriques, électroniques, mécaniques, d'outils et industriels. Présent dans 32 pays tout en desservant 100 autres distributeurs, RS est au service de tous les secteurs de l'industrie dans le cadre de l'approvisionnement de leurs produits en maintenance, réparation, exploitation, production à faible volume, recherche et développement.

Avec plus de 500 000 produits et 2500 marques principales, la société s’engage à faire en sorte que ses 1 million de clients aient un accès rapide à une gamme étendue et étendue de produits et de technologies, le tout sous un même toit.

Il est prouvé que les départements consacrent traditionnellement 80% de leur temps à l’achat de produits ne représentant que 20% de leurs dépenses totales d’achat. RS s'attache à réduire le « coût total de possession du produit » des clients en réduisant le nombre d'appels multiples à diverses entreprises pour rechercher des produits, en réduisant l'administration liée aux fournisseurs et en permettant la fusion ainsi que la consolidation des bases de fournisseurs. Grâce à ce processus, l'efficacité des achats est améliorée et le temps est libéré pour se concentrer sur les décisions commerciales les plus importantes.

Pour plus d'informations, veuillez visitez le site Web sur www.RSonline.Africa

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/rs-component...