Radio : Sputnik Afrique commence à diffuser sur des fréquences FM au Botswana

Sputnik Afrique étend son réseau de diffusion de ses émissions de radio en Afrique. Désormais, les programmes de Sputnik en anglais sont disponibles dans tout le Botswana sur Gabz FM, l'une des stations de radio les plus populaires du pays.



Les animateurs et correspondants de Sputnik de différents pays africains offrent aux auditeurs des informations équilibrées et de première main, des interviews exclusives avec des politiciens africains de haut rang, des influenceurs et des personnalités publiques notables, ainsi qu'une analyse objective des événements qui se déroulent en Afrique et autour de l'Afrique.



Avec l'ajout du Botswana, les émissions de Sputnik Afrique sont diffusées quotidiennement sur les fréquences FM du Mali, du Niger, du Nigeria, du Cameroun et de la Guinée. Début septembre, Sputnik Afrique a remporté un prix lors de la 15e assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR) au Botswana. L'agence de presse s'est classée troisième dans la compétition pour le titre de « Meilleur magazine radio » sur l'Afrique.