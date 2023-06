AFRIQUE Radisson Hotel Group annonce sept nouveaux hôtels en Afrique

Alwihda Info | Par APO - 13 Juin 2023



Ces ouvertures comprennent les nouveaux hôtels du groupe à l'île de la Réunion et au Ghana, ainsi que l'expansion à Casablanca et Saïdia au Maroc, en Afrique du Sud, en Égypte et en Tunisie.

Radisson Hotel Group poursuit sa feuille de route ambitieuse en Afrique avec la signature de sept nouveaux hôtels, ajoutant ainsi plus de 1400 chambres à son portefeuille africain. Les nouveaux hôtels portent les différentes marques du groupe, avec du haut de gamme et du luxe premium notamment via une nouvelle entrée sur le marché en Gambie et l'introduction de nouvelles marques sur des marchés clés comme les premiers Radisson Collection au Nigeria et en Égypte, le premier hôtel Radisson RED au Nigeria et l'introduction de la marque Radisson au Kenya.



Avec la croissance la plus rapide en Afrique, Radisson Hotel Group prévoit de renforcer davantage sa présence sur le continent cette année avec l'ouverture d'au moins sept hôtels et près de 1000 chambres. Ces ouvertures comprennent les nouveaux hôtels du groupe à l'île de la Réunion et au Ghana, ainsi que l'expansion à Casablanca et Saïdia au Maroc, en Afrique du Sud, en Égypte et en Tunisie.



Ramsay Rankoussi, vice-président du développement pour l'Afrique et la Turquie au Radisson Hôtel Group, déclare : "Nous sommes ravis de maintenir notre élan de croissance à travers l'Afrique et d’atteindre les sept nouvelles signatures d’hôtels et plus de 1400 chambres. Nos indicateurs de croissance se consolident avec la concrétisation de notre portefeuille en ouvertures, ce qui nous a permis d’avoir la plus grande part de marché au cours des 36 derniers mois et d’enregistrer une croissance positive de 15 % de notre portefeuille africain d'une année sur l'autre, nous plaçant ainsi sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de 150 hôtels dans les cinq prochaines années, contre 100 hôtels aujourd'hui. Notre taux de concrétisation et d'ouvertures témoigne de la qualité de notre portefeuille et de la justesse de notre stratégie de conversion qui positionne les hôtels existants sous l'une de nos marques. Nous sommes également fiers de renforcer notre position d'opérateur le plus présent en Afrique, avec une nouvelle entrée sur le marché en tant que seul opérateur hôtelier."



Elie Younes, vice-président exécutif et directeur du développement mondial chez Radisson Hotel Group a commenté : « Grâce à la pertinence de nos marques et à la confiance de nos propriétaires, nous avons un rythme de croissance réussie en Afrique jusqu'à présent, cette année. Le continent reste pour nous un marché prioritaire et nous sommes engagés à contribuer davantage à l'industrie hôtelière africaine en offrant plus de possibilités à nos clients et plus d’opportunités d’emploi aux communautés locales.’’



Les nouveaux contrats d'hôtels comprennent :



Radisson Collection Resort, Marsa Alam Port Phoenice, Égypte



Avec une ouverture programmée en début 2025, ce complexe hôtelier sous la marque Radisson Collection, le segment haut de gamme du Groupe, sera le premier en son genre en Egypte. Le Resort est situé à Port Phoenice, en bord de mer Rouge, au sein d'une communauté de villégiature intégrée de premier plan, offrant des résidences de luxe, des greens de golf, des activités nautiques, des centres commerciaux, des hôpitaux et des écoles. De plus, il sera facilement accessible depuis l'aéroport international de Marsa Alam (à seulement 35 minutes en voiture). L'emplacement du nouveau Radisson Collection Resort en fait un lieu de vacances idéal, avec de nombreux restaurants, lieux de divertissement, boutiques de créateurs, expériences culturelles, activités variées et une vie nocturne animée, à proximité.



Le nouveau resort fraîchement construit comprendra 294 chambres, dont 20 suites, toutes soigneusement aménagées avec un design alliant les architectures méditerranéenne et italienne. Le resort proposera un salon d'accueil, un restaurant ouvert toute la journée, un restaurant haut de gamme spécialisé, ainsi qu'un superbe beach restaurant offrant une vue imprenable sur la mer. A cela s’ajoutent un centre de remise en forme, un centre de plongée, un théâtre, un club pour enfants, plusieurs piscines et un accès direct à la plage.



Radisson Collection Hotel & Conference Center, Abuja, Nigeria



Récemment construit, cet hôtel de 249 chambres sera le premier hôtel de luxe d'Abuja et étendra le portefeuille Radisson Collection au Nigeria en devenant le troisième hôtel de la marque dans le pays et une première la marque en lifestyle premium au niveau de la capitale. L'hôtel proposera une gamme étendue de chambres, allant des chambres standard et des appartements aux lofts et aux suites présidentielles. Les espaces de réunion, d'une superficie totale d'environ 3000 mètres carrés, comprendront une salle de conférence divisible, cinq salles de réunion, une salle de conseil, ainsi qu'un vestibule d’accueil.



Situé à côté du Palais présidentiel dans le quartier de Maitama, l'un des quartiers les plus prisés et exclusifs d'Abuja, l'hôtel se trouve à 45 minutes en voiture de l'aéroport international Nnamdi Azikiwe, le deuxième aéroport le plus fréquenté du pays après Lagos. À proximité de l'hôtel se trouvent le marché le plus populaire de la ville, le marché de Wuse, le club nautique de Jabai, un centre de loisirs aquatiques et de divertissement familial, ainsi que la Mosquée nationale d'Abuja, également connue sous le nom de Mosquée nationale nigériane, construite en 1984.



Radisson Blu Beach Resort & Spa, Banjul, Gambie



Cet hôtel de 462 chambres marque l'entrée du groupe en Gambie en tant que premier hôtel de marque internationale dans le pays. Avec une ouverture prévue début 2025, le complexe sera situé dans la région de Bijilo à Banjul, la capitale du pays, sur une superficie de 17 hectares avec un accès direct à l'océan. Le complexe proposera des chambres spacieuses et contemporaines, des appartements présidentiels et des villas royales, ainsi que cinq points de restauration, dont un bar à cocktails, un restaurant ouvert toute la journée, un restaurant spécialisé, un restaurant au bord de la piscine et un bar de plage. Les autres installations de l'hôtel comprendront un centre de remise en forme et de bien-être.



L'espace de réunions et d'événements de 3 025 mètres carrés, avec accès à la plage, comprendra une salle de conférence, 12 salles de réunion, une réception, un vestibule d’accueil et une salle d'exposition et de banquets.



Radisson Blu Hotel Abuja CBD, Nigeria



Après la récente signature du Radisson Collection Abuja, le Radisson Hotel Group est fier d'annoncer l'ouverture prochaine du premier hôtel Radisson Blu dans la capitale du Nigeria. Il s’agit du 10ème hôtel du groupe et du 3ème Radisson Blu au Nigeria. L'hôtel, qui comptera 104 chambres, ouvrira ses portes début 2025 et sera situé dans le quartier des affaires centrales d'Abuja (CBD), à 45 minutes de l'aéroport international Nnamdi Azikiwe.



L'établissement proposera un élégant piano bar, un restaurant ouvert toute la journée ainsi que des installations de remise en forme et de bien-être. Il disposera également de 245 mètres carrés d'espace dédié aux réunions et événements.



Radisson RED Lagos VI



Radisson RED Lagos VI consolide la présence du groupe en tant que 11e hôtel au Nigeria et 7e hôtel en activité et en développement à Lagos. Le lancement très attendu de la marque audacieuse et avant-gardiste Radisson RED au Nigeria est imminent. Le nouvel hôtel en construction comprend 62 chambres, il ouvrira ses portes fin 2025 et révèlera les codes de la marque Radisson RED et ses concepts uniques de restauration et de boissons au sein son lobby bar, son restaurant en service tout au long de la la journée, son bar et sa terrasse, qui sont appelés à devenir, à l'image de Radisson RED, le rooftop phare de la ville.



Radisson RED Lagos VI comprendra également une salle de sport et une piscine, ainsi que 249 mètres carrés d'espace flexible pour les réunions et les événements, avec une salle de conférence, une salle de réunion et deux salles de réunion. L'hôtel sera situé à un peu plus de 30 minutes en voiture de l'aéroport de Lagos Murtala Muhammed, à Victoria Island, le principal centre d'affaires et financier de Lagos et un des quartiers résidentiels les plus prisés de la ville. Cette zone bénéficie de la plus forte performance hôtelière en Afrique de l'Ouest en raison de son statut de pôle financier et de la taille de son économie.



Radisson Hotel Nairobi Airport



Le quatrième hôtel du groupe et la première propriété Radisson au Kenya sera le Radisson Hotel Nairobi Airport qui ouvrira ses portes mi-2027.



Avec ses 200 chambres, l’établissement sera facilement accessible aux touristes ainsi qu'aux voyageurs d'affaires grâce à sa proximité avec l'aéroport international JK. L'établissement se trouve également à 22 km du parc national de Nairobi, le seul parc national au monde à proximité d'une ville. L'hôtel disposera d'un lobby bar et d'un restaurant ouvert toute la journée, ainsi que d'installations complètes comprenant une salle de sport, un spa, une piscine, un magasin pour le shopping et un salon les membres d'équipage. La zone dédiée aux réunions et aux événements comprendra une salle de conférence, deux salles de réunion, une salle de conseil et un centre d'affaires.



Radisson Hotel Algiers El Mouradia



Second hôtel du groupe dans le pays après Radisson Hotel, La Baie d'Alger qui est actuellement en développement, ce nouvel établissement consolidera l’offre d'hôtels de marque internationale à Alger.



L’ouverture du Radisson Hotel Algiers El Mouradia est prévue pour mi-2026. Situé dans le select quartier El Mouradia, siège de la présidence algérienne, de plusieurs ministères et ambassades, cet hôtel de 148 chambres est également à proximité du centre-ville et du port d'Alger et à seulement 15 km à l'ouest de l'aéroport international d'Alger.



Avec une gamme de points de restauration, l'hôtel comprendra un restaurant ouvert toute la journée ainsi qu'un restaurant signature, un bar à jus et un bar panoramique, tous dotés de terrasses accueillantes, ainsi qu'un café et un espace de coworking fidèles au style Radisson, offrant l'équilibre entre travail et loisirs. Le concept sera renforcé par un espace dédié aux réunions et aux événements, qui comprendra une salle de bal, une salle de conférence et 4 à 5 salles de réunion, ainsi que des installations de loisirs comprenant une piscine, une zone commerçante, un spa, un salon de coiffure et une salle de sport et de fitness.





