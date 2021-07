INTERNATIONAL Raff Military Textile : Le géant mondial de la production des équipements militaires

Elle produit des vêtements adaptés aux unités militaires de chaque pays et veille à ce qu'ils soient livrés aux destinataires conformément aux délais prévus. Il existe différentes options, de taille et de variétés dans les produits qu'ils fabriquent. Pour cette raison, chacun peut commander des produits militaires adaptés à ses spécifications.



Produits de qualité fabriqués par des machines



L'entreprise produit des



Types d'équipement militaire



Parmi les produits de la société figurent des



Ceux qui veulent acheter des produits autres que militaires peuvent commander les produits dont ils ont besoin en examinant les produits dans la section des équipements et accessoires militaires.



Produits spéciaux pour les institutions



En dehors des produits militaires, l'entreprise qui a plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie textile, fabrique également des produits dont les institutions ont besoin. De cette façon, il s'assure que les personnes travaillant dans les institutions utilisent des vêtements et d'autres produits de qualité. L'entreprise produit des vêtements de pompier, des uniformes pour la police, des produits médicaux pour le personnel médical et des vêtements de travail pour ceux qui exercent dans des domaines tels que la construction et les travaux publics. Ces produits sont achetés pour travailler confortablement et en toute sécurité.



Matériaux spéciaux pour la police



En plus des équipements pour l’armée et les institutions RAFF Military Textileproduit également des matériels spéciaux pour la police. Parmi les matériaux que l'entreprise produit spécifiquement pour la police, il y a des uniformes de police, des chaussures, des bottes, des chapeaux, des gilets, des ceintures, des tongs, des menottes et des housses de matraques. De plus, des casques de police pour les motards font partie des produits de la société. Ces produits sont préparés et livrés selon les spécificités et les emblèmes de chaque pays. Ainsi, les policiers peuvent porter ces produits en toute sécurité dans l’exercice de leurs fonctions.



