Rakidji Ngomdjibaye : "MIDI, le champion du Moyen-Chari"

MIDI n'a pas manqué de remercier les fils et les dignitaires de la province du Moyen-Chari. Depuis le haut de la tribune, il a déclaré : "Comment parler de Sarh sans parler de Gali Gatta Ngothé, de Felix Nialbé, et surtout du dynamique chef de mission Rakidji Ngomdjibaye... Ces hommes ont travaillé avec moi et savent qui je suis... Je suis un homme de parole, j'ai un programme concret, pas de fantaisie..."



Le chef de mission a également exprimé sa satisfaction au grand camarade MIDI, lui assurant une victoire éclatante au Moyen-Chari dès 10 heures le 6 mai.



​Le directeur national de la campagne du candidat de la coalition n'a pas été en reste. Il a salué la forte mobilisation réalisée par le camarade Rakidji Ngomdjibaye et a assuré au candidat de la coalition qu'il n'a rien à ajouter. "Monsieur Rakidji a tout dit sur vous, sauf qu'il a oublié que vous êtes le champion du Tchad, pas seulement du Moyen-Chari..."



La cérémonie s'est terminée dans une ambiance conviviale.