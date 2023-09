Ramaphosa : le développement énergétique est une priorité de l'Afrique

"Transformer le secteur de l'énergie en Afrique est notre priorité", a-t-il souligné dans son discours hebdomadaire au peuple sud-africain. "En tant que pays africains, nous appelons la communauté internationale à soutenir les efforts visant à accroître le potentiel du continent en matière d'énergies renouvelables tout en garantissant la sécurité énergétique des populations africaines. Cela doit se faire parallèlement à une augmentation des investissements dans les technologies vertes intelligentes, numériques et rentables dans les secteurs à forte intensité de carbone tels que les transports, l'industrie et l'électricité".



M. Ramaphosa a ajouté que les pays occidentaux riches devaient honorer les engagements qu'ils avaient pris à l'égard des pays en développement pour les aider à créer de nouvelles sources d'énergie. "Il ne s'agit pas de charité", a-t-il fait remarquer. "Il s'agit de justice économique et sociale. Les populations africaines doivent encore payer le prix de l'industrialisation et du développement du nord. Il s'agit également de l'intérêt commun, car le désordre économique et social provoqué par le changement climatique rendra le monde plus instable, moins sécurisé et accroîtra la concurrence pour des ressources rares telles que l'eau et la nourriture."