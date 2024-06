Rattrapage de dépistage du VIH : le Tchad prend part aux travaux des pays francophones à Lomé

La capitale du Togo abrite du 25 au 27 juin 2024, les travaux de rattrapage pour les services de dépistage du VIH des pays d'Afrique de l'ouest, du Centre et de l'océan indien. Des cadres du programme sectoriel de lutte contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales du ministère de la Santé publique prennent part à ces assises.



Le but de ces assises est d'aider les pays à acquérir des connaissances sur les solutions qui peuvent être utilisées pour combler les lacunes existantes en matière de dépistage, afin de renforcer les services de dépistage et de lien aux soins et la couverture, de diffuser les recommandations mondiales sur le dépistage du VIH et le lien aux soins, considérées comme lignes directrices de l'OMS pour les SDV en 2024, lignes directrices pour le dépistage du VHB et de la syphilis, orientations normatives et recommandations pour la mise en œuvre.



Il s’agit aussi de discuter de l’adoption et de la priorisation des lignes directrices de l'OMS, en fonction des différents contextes nationaux, d’identifier des approches innovantes et des solutions de mise en œuvre pour améliorer la prestation et la couverture des services de dépistage du VIH.



Dans le contexte de l'intégration du dépistage, il est question d’élaborer des stratégies pour adapter efficacement les services de dépistage et de lien aux soins, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la triple élimination et à la prestation de services intégrés en vue d'un impact positif.



Le Tchad a eu l'honneur de participer au panel de discussions liées à la transition vers l'algorithme à trois tests, après étude de vérification au Tchad par Alain Nahaskida, coordonnateur adjoint du programme sectoriel de lutte contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales.



Prennent également part aux assises de Lomé, les pays francophones d'Afrique subsaharienne dont le Tchad.