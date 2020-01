Recrutement d’un(e) employé(e) secrétariat

L’Ambassade du Japon en Guinée recherche un(e) secrétaire.



Poste proposé

Secrétaire

Tâches

Prise en charge du courrier

Relations avec l’administration, les institutions et les autres ambassades

Relations clientèle avec les prestataires de l’Ambassade

Assistance aux diplomates (Ministères, agences de voyages, banques, véhicules, achats et gestion des consommables, etc.)

Type de contrat

Employé(e) régulier(ère)



Début de contrat

A partir de mars 2020



Horaires de travail

Du lundi au vendredi, 5 jours par semaine



Salaire

Selon cursus et expérience

Qualifications requises

Permis de travail exigé pour les ressortissants étrangers

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures

Expérience dans un emploi comparable

Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, etc.)

Maîtrise du français (oral et écrit), de l’Anglais et du japonais (si possible)

Modalités de recrutement

1. Veuillez faire parvenir un CV avec photo à l’adresse de l’Ambassade du Japon en

Guinée ou l’adresse de mail ci-dessus (recruit@ck.mofa.go.jp) * Les CV ne seront pas rendus.

2. Seuls les candidats retenus recevront une réponse et seront convoqués ultérieurement pour un entretien.

Date limite de candidature : 31 janvier 2020