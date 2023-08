À l'occasion de la 63e commémoration de la fête de l'indépendance, le Président du parti "Les Patriotes" a prononcé une déclaration au siège national.



Dans cette déclaration, le Président du parti "Les Patriotes", Nassour Ibrahim Koursami, a rappelé la signification de cette célébration de l'indépendance et a souligné que le Tchad a atteint 63 années d'indépendance. Il est important de réfléchir aux événements marquants qui ont jalonné cette période et qui ont impacté l'évolution du pays.



Malheureusement, la situation du Tchad a été marquée par une gouvernance défaillante, la corruption et la mauvaise gestion des ressources publiques. Ces facteurs ont contribué au retard dans le développement du pays. Il est crucial de noter que le budget alloué à la défense dépasse largement celui de l'éducation, ce qui souligne les priorités mal orientées.



L'éducation est un pilier essentiel du développement, mais le Tchad fait face à des taux d'illettrisme alarmants, ce qui entrave la progression du pays. De plus, les dirigeants successifs ont profité de l'arrangement constitutionnel pour maintenir leur pouvoir en place, au détriment de la démocratie et de l'intérêt national.



La gestion douteuse et frauduleuse des organes de dialogue et de consultation politique a suscité des interrogations quant à la transparence du processus de transition. La manipulation du système électoral et constitutionnel a été critiquée pour maintenir en place l'ancien régime.



Face à ces défis, le peuple tchadien, les acteurs politiques et les organisations de la société civile sont appelés à boycotter la révision des listes électorales et le référendum. Les processus en cours manquent de confiance et d'inclusivité, et il est temps d'agir pour empêcher la confiscation illégale du pouvoir.



Il est impératif d'instaurer des valeurs démocratiques et de justice pour un véritable développement socio-politique. Cela permettra de construire un État-nation solide, basé sur une identité et une citoyenneté uniques. Il est temps de mettre fin au cycle de l'injustice, de la corruption et de la pauvreté qui ont marqué l'histoire du Tchad.



« Nous saluons le courage et le dévouement des enseignants, des femmes, des travailleurs de la santé, des forces de l'ordre et des jeunes diplômés sans emploi qui continuent de résister et de croire en un avenir meilleur malgré les obstacles. Le Tchad a le potentiel de fournir une éducation et des soins de santé de base à tous ses citoyens, et il est essentiel de travailler ensemble pour réaliser cette vision », indique le leader des Patriotes.