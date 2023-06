Réfugiés soudanais au Tchad : Le RJHDT demande une réponse rapide de la communauté internationale

Le communiqué met en relief la situation d'urgence humanitaire qui devient de plus en plus aiguë et insoutenable, tant pour la population locale que pour le gouvernement et ses partenaires, qui font face à un manque de ressources. Le RJHDT déplore la lenteur avec laquelle la communauté internationale traite la question des réfugiés soudanais au Tchad, malgré les alertes préalables sur les graves conséquences de la crise au Soudan.



Tout en exhortant la communauté internationale à agir urgemment pour soutenir les efforts du Tchad dans cette situation, le RJHDT encourage les organisations internationales, les pays amis et toute autre entité animée par l'humanisme à venir en aide à ces personnes vulnérables, surtout avec l'arrivée de la saison des pluies. Il encourage également le gouvernement tchadien et les ONG à accorder une grande attention aux populations locales durement touchées par ces épreuves. Le RJHDT demande également que l'aspect communication, information et sensibilisation ne soit pas négligé dans les interventions, car cela est nécessaire pour attirer l'attention et anticiper les éventuels problèmes liés à la cohabitation avec les communautés hôtes, précise le communiqué.