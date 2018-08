Remise officielle des équipements et matériels médicaux sans mercure pour les formations sanitaires mod èles

Quoi: Le PNUD à travers le projet de « réduction des émissions non intentionnelles de polluants organiques persistants (UPOPs) et de mercure dans le secteur santé en Afrique » fournira à six (6) formations sanitaires modèles des équipements et des matériels pour les meilleures pratiques environnementales sans incinération des déchets médicaux, lors d’une cérémonie de […]

Quoi: Le PNUD à travers le projet de « réduction des émissions non intentionnelles de polluants organiques persistants...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...