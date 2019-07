Renforcer le moral, le bien-être et les loisirs en mer avec la connectivité par satellite multi-orbite innovante

GHANA - À l’ère numérique, être connecté à tout moment est devenu plus un besoin qu’un désir, ce qui fait que l’idée de partir en mer pendant de longues périodes sans connexion semble presque intolérable. Les gouvernements qui cherchent à recruter et à garder du personnel de la marine cherchent donc de plus en plus à trouver de meilleurs liens avec le monde extérieur.



Et si les gens pouvaient bénéficier d'une connectivité fiable semblable à la fibre optique en mer dans des endroits isolés - similaire à ce qu'ils utilisent chez eux? SES Networks a développé des solutions de connectivité révolutionnaires qui exploitent les capacités multi-orbites de sa flotte de satellites géostationnaires à haut débit en orbite moyenne, de type fibre optique (MEO). Associée à l’approche de solutions globales de la société, elle transforme tout le secteur du moral, du bien-être et des loisirs.



Cela signifie que les gouvernements sont désormais en mesure de fournir au personnel de la marine déployé même dans les zones les plus reculées un accès à une connectivité analogue à la fibre - leur permettant de rester en contact avec les familles, d'accéder aux services en ligne ou en streaming.



Une démonstration en direct montrant comment la connectivité par satellite est utilisée pour transmettre des flux vidéo en direct à partir d'un navire de guerre, sera donnée lors de l'événement IMDEC conjointement avec les partenaires de SES.