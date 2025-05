République Centrafricaine : L'Union Européenne célèbre son 75e anniversaire en présence du Président Touadéra

La cérémonie a débuté par l'exécution des hymnes nationaux de la République Centrafricaine et de l'Union Européenne, suivie du discours de circonstance prononcé par Son Excellence Monsieur Diego Escalona Paturel, Ambassadeur de l’Union Européenne en République Centrafricaine et auprès de la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale). Il a rappelé la déclaration fondatrice de Robert Schuman du 9 mai 1950, qui, cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, a jeté les bases d’une coopération solidaire entre six pays européens autour de la production commune, ouvrant ainsi la voie à la création de l’Union Européenne. Aujourd’hui, l’UE rassemble 27 États membres et une population de 450 millions d’habitants.





L’Ambassadeur Escalona a souligné l'excellence des relations entre l’UE et la RCA, mettant en avant le fait que la RCA est l'un des rares pays au monde à bénéficier de l’ensemble des instruments de coopération mis à disposition par l’Union Européenne. Il a également présenté un aperçu des actions concrètes entreprises par l’UE en RCA.





Prenant la parole au nom du Président de la République, la Ministre des Affaires Étrangères, Madame Sylvie Baïpo-Temon, a adressé les vœux d’anniversaire du peuple centrafricain à l’UE. Elle a exprimé sa profonde gratitude envers l’Union Européenne pour son engagement constant à travers un partenariat multisectoriel couvrant les domaines cruciaux du développement national. Elle a notamment mentionné la signature de neuf conventions de financement dans le cadre du Programme Indicatif Pluriannuel (PIP) de l’instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (NDICI), illustrant ainsi une coopération active et orientée vers les résultats.





La soirée s’est conclue dans une atmosphère conviviale, marquant une commémoration riche en symboles et en engagements renouvelés.