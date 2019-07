Respect des droits des personnes en détention : L'inculpé détenu en Côte d’Ivoire a désormais son nouveau guide sur ses garanties judiciaires

L’inculpé détenu en Côte d’Ivoire a désormais son nouveau guide sur ses garanties judiciaires et plus protecteurs de ses droits. Il a été soumis à la validation des acteurs de la chaîne pénale (magistrats du parquet, juges d’instruction, régisseurs, greffiers et travailleurs sociaux des juridictions d’Abidjan, Agboville et Grand-Bassam). C’était à l’occasion de la commémoration de la 10e Journée internationale Nelson Mandela, le 18 juillet 2019, à Abidjan-Cocody.

Elaboré par l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture de Côte d’Ivoire (Acat-CI) et la Fédération internationale des Acat (Fiacat), ce guide reprend les dispositions du nouveau code de procédure pénale ivoirien, adopté en 2019.

En clair, « le guide est une traduction juridique simplifiée (en français facile), du nouveau code de procédure pénale », a relevé le Président du conseil d’administration (Pca) de l’Acat-CI, Assohou Wenceslas.