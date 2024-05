N’Djamena, le 22 mai 2024



Restriction d’accès à l’information au Tchad : des médias boycottent l’investiture



Nous, médias en ligne Tribune Échos, Alwihda Info, Le Ndjam Post, tenons à informer l'opinion nationale et internationale, les organisations de la société civile et les médias nationaux et internationaux, de notre décision de ne pas couvrir l'investiture du Président Mahamat Idriss Déby Itno, prévue ce jeudi 23 mai 2024.



Malgré la mobilisation de nos équipes de reporters, caméramans et réalisateurs pour assurer une couverture complète de cet événement d'importance nationale, les conditions imposées par l'organisation nous empêchent de travailler dans des conditions satisfaisantes.

En effet, chaque média n'a obtenu qu'une seule accréditation, alors que nous disposons de plusieurs professionnels prêts à couvrir l'événement en temps réel. De plus, il nous a été notifié que nos reporters n'auront pas accès à la salle de cérémonie et que les images nous seront redistribuées.



Nous dénonçons ces conditions restrictives, qui sont selon nous "une insulte et une discrimination" à l'encontre de nos médias en ligne. Chacun d'entre nous a sa ligne éditoriale, sa qualité d'images et sa façon de filmer. Comment pourrions-nous travailler dans de telles conditions ?



Face à cette situation, nous avons unanimement décidé de ne pas couvrir l'investiture du Président Mahamat Idriss Déby Itno. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale, l'Union des journalistes tchadiens et les organisations de la presse privée de cette décision.



Contacts presse :

Tribune Échos

Alwihda Info

Le Ndjam Post