Retour sur les 48 heures de la musique tchadienne sur FM Hagui

Un délai uniquement dédié à la musique, contenant des émissions interactives, des débats, des chroniques, des interviews des promoteurs de la musique, des artistes musiciens, de leurs suggestions et recommandations suivi des coups de gueule et des coups de coeur. Initié par l'équipe de la radio FM Hagui en début des fins d'année 2020, c'est un événement qui a connu du succès pour des contenus riches et spéciaux.



Pour la radio FM Hagui, c'est une modeste contribution à la musique tchadienne en deux jours, d'où son nom "48 heures". Cette édition a été une expérience d'une grande envergure et les artistes Tchadiens se sont reconnus dans l'événement. Les journalistes et animateurs de la radio FM Hagui s'en félicitent.



Le plus grand défi reste les moyens de vulgarisation de cette événement, notamment les campagnes, les sponsoring et les partenariats puisque la première édition s'est faite sans accompagnement, estime la direction . Pour la prochaine édition, FM Hagui envisage toute une préparation minutieuse en restant ouverte aux éventuels accompagnements afin de garantir une meilleure visibilité de cette célébration.