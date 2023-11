Retrait des troupes françaises du Niger : Plus 200 véhicules ont déjà quitté Niamey

« Départ en cours des forces françaises du Niger », a annoncé sur X, la junte du Niger, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie du Niger (CNSP).



« Les convois s'enchaînent pour le retrait progressif des troupes stationnées sur notre territoire » et « les aéronefs de combat et plus de 200 véhicules ont déjà quitté le Niger », a ajouté le CNSP.



L'état-major français avait indiqué le 10 octobre 2023 que le retrait de ses troupes du Niger avait débuté. Des soldats français ont quitté leurs bases au Niger dans un premier convoi terrestre sous escorte locale, en « direction du Tchad » avait indiqué le régime militaire au pouvoir à Niamey.



« Environ 1 400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés au Niger, dans la capitale et sur deux bases avancées dans le nord-ouest, à Ouallam et Tabarey-Barey, dans le cadre de la lutte antijihadiste aux côtés des Nigériens », a rapporté le journal français France 24.