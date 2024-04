INTERNATIONAL Réunions de printemps 2024 : le ministre nigérian de la Santé discute des réformes sanitaires du pays

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 25 Avril 2024



Les réunions de printemps 2024 de la Banque mondiale et du FMI ont accueilli une conférence informative le jeudi 18 avril, avec des discussions centrées sur la réalisation des soins de santé universels (CSU), ainsi que sur les défis et opportunités qui en découlent.

L'événement intitulé « Transformer les défis en actions » a souligné l'impératif d'étendre la couverture sanitaire pour atteindre les populations les plus vulnérables.



La conférence, honorée par des invités et des panélistes estimés, dont Son Excellence Sri Mulyani Indrawati, ministre des Finances de l'Indonésie, Dr Senait Fisseha, vice-président des programmes mondiaux à la Fondation Susan Thompson Buffett, avec un accent particulier sur l'interview du ministre nigérian de la Santé, le Dr Muhammad Ali Pate, a mis en lumière les réformes ambitieuses du Nigeria en matière de santé et leur impact sur les plus pauvres et les plus vulnérables du pays.



Le Dr Pate a détaillé la vision du Nigeria pour transformer la couverture santé dans ses réponses. Il a souligné l'engagement du pays à améliorer les résultats en matière de santé, malgré les défis posés par l'augmentation des maladies non transmissibles. Un élément clé de la stratégie du Nigéria est l'Initiative d'investissement pour le renouvellement du secteur de la santé du président du pays, qui vise à élargir l'accès à des soins de santé de base de qualité.



Le Dr Pate a décrit des mesures spécifiques, déclarant : « Nous doublons le nombre de centres de soins de santé primaires fonctionnels, le faisant passer de 8 800 à 17 000, recyclons 120 000 agents de santé de première ligne et les équipons de technologie numérique ».



Soulignant l'importance de l'abordabilité, le Dr Pate a mis l'accent sur le Fonds pour les groupes vulnérables, conçu pour garantir que les plus pauvres et les plus vulnérables puissent accéder aux services de santé essentiels. Il a également évoqué l'importance de faire face à l'évolution des tendances épidémiologiques, notamment l'augmentation de l'hypertension et du diabète, par le biais d'interventions globales en matière de soins de santé primaires.



« C'est l'approche que nous adoptons afin de pouvoir garantir des soins de santé de base à tous les Nigérians au fil du temps, de mobiliser des ressources nationales et de travailler avec nos partenaires de manière sectorielle en tant que système fédéral entre le gouvernement fédéral et le gouvernement. Le gouvernement de l’État, ainsi que les partenaires de développement et la société civile, afin que nous tirions dans la même direction pour améliorer les résultats en matière de santé ».



Conscient des défis, le Dr Pate a déclaré qu'il fallait accroître les ressources humaines et un financement durable. Il a salué des engagements tels que celui de la Banque mondiale de 1,5 milliard de dollars, soulignant leur potentiel à avoir un impact significatif sur la prestation des services de santé essentiels. « Pour le Nigéria, par exemple, nous pouvons offrir des services de santé de base à 100 millions de personnes sur ce milliard et demi si les ressources sont disponibles », a fait remarquer le Dr Pate, illustrant le potentiel de transformation d'un financement adéquat.



Cela intervient après que les participants à l'événement ont vu le Groupe de la Banque mondiale, par l'intermédiaire du président Ajay, dévoiler un engagement global visant à étendre des services de santé de qualité et abordables à 1,5 milliard d'individus d'ici 2030.



En donnant la priorité aux soins tout au long de la vie, en réduisant les obstacles financiers et en étendant les services aux régions rurales, cet effort vise à réduire les disparités actuelles en matière d'accès aux soins de santé.



Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé son intention de mettre en œuvre une stratégie diversifiée pour atteindre cet objectif ambitieux, en utilisant le financement, l'expertise en santé et de nouvelles collaborations avec des entreprises du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des groupes de la société civile.



Pour l’avenir, le Dr Pate a formulé une vision pour des discussions mondiales et nationales sur la couverture sanitaire universelle. Il a souligné l'importance de mettre l'accent sur la responsabilité, de recourir à des alliances internationales utiles et de se coordonner avec les agendas nationaux. En plus de mettre l’accent sur les résultats à grande échelle et de se concentrer sur les personnes les plus vulnérables, le Dr Pate a encouragé l’évolution vers des méthodes intégrées.



En clôturant son intervention, le Dr Pate a réitéré l'engagement du Nigeria à parvenir à une couverture sanitaire universelle, soulignant le potentiel d'atteindre 100 millions de personnes avec des services de santé de base.







