Rome : le Tchad à l’honneur lors d’un grand événement mondial sur le coton

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, conduit une importante délégation tchadienne à Rome (Italie), où se tient un événement international majeur consacré au coton. Cette rencontre, co-organisée par le Tchad, le Centre du commerce international (CCI) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du coton, le 7 octobre 2025.



L’objectif de ce rassemblement est de mobiliser la communauté internationale autour des enjeux liés à la filière coton-textile-habillement en Afrique. Le Tchad, pays producteur historique, y défend la reconnaissance du coton comme ressource vitale, porteuse d’emplois, de revenus et de développement durable.



Dans son intervention, le ministre Guibolo Fanga Mathieu a rappelé que le coton n’est pas seulement une fibre industrielle, mais qu’il fait partie intégrante de l’histoire et de l’identité agricole du Tchad.



Il a insisté sur la nécessité de renforcer une filière coton plus compétitive, inclusive et respectueuse de l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis des pays producteurs vulnérables, face aux changements climatiques et aux déséquilibres du marché international.



Le ministre a également invité les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à adopter une approche inclusive, pragmatique et flexible afin d’aboutir, lors de la prochaine Conférence ministérielle prévue à Yaoundé en mars 2026, à des solutions durables pour la filière coton, notamment en ce qui concerne l’équité des échanges commerciaux pour les pays les moins avancés comme le Tchad.



En marge de l’événement, le ministre a mis à profit son séjour à Rome pour plaider en faveur de la mobilisation des ressources et des partenariats nécessaires à la mise en œuvre du Plan national de développement (Tchad Connexion 2030), soulignant la volonté du pays d’accélérer sa transformation économique et sociale.