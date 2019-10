Rosgeo retourne en Guinee Equatoriale

La société russe Rosgeo et le ministère des Mines et des Hydrocarbures de la République de Guinée équatoriale ont signé aujourd'hui un protocole d'accord lors du sommet Russie-Afrique de Sochi.

Sergey Gorkov, directeur général et président du conseil d'administration de Rosgeo, et S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, ont signé le document.

« La filiale de Rosgeo, JSC Zarubezhgeologia, a déjà opéré avec succès en Guinée équatoriale dans les années 1970, ce qui a constitué la base de l'industrie de l'exploration géologique du pays », a déclaré Sergey Gorkov, président de Rosgeo. « Le protocole d'accord signé aujourd'hui nous offre des possibilités de coopération à long terme dans le domaine de l'exploration géologique. »

« Le retour de Rosgeo en Guinée équatoriale dans le cadre de cet accord de coopération améliorera considérablement notre compréhension du sous-sol du pays, ouvrant de nouvelles perspectives et augmentant nos réserves de pétrole et de gaz. Cela changera également la donne pour notre industrie minière naissante », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima.

Conformément au document signé, les parties coopéreront principalement dans les opérations géophysiques aéroportées, les levés sismiques 2D et 3D dans les zones de transit et en eaux profondes, mais également dans le traitement et l'interprétation des données sismiques (y compris les levés gravimétriques et magnétiques et études géochimiques), études d'ingénierie et autres travaux.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/rosgeo-to-st...