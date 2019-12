ACTUALITES Rugby Africa Cup : Le Sénégal prend le dessus sur l'Ile Maurice

- 1 Décembre 2019 modifié le 1 Janvier 1970





L'équipe du Sénégal de Rugby a rempli samedi la mission de valider son ticket pour la phase de groupe de la Rugby Africa Cup 2020. Devant une foule de supporters, les lions ont dominé sans pitié l'île Maurice. Dans la phase de poules de la Rugby Africa Cup 2020, le Sénégal jouera dans le Groupe C contre l'Algérie et l'Ouganda. Le Sénégal a donné le ton avec une pénalité inscrite par Mansour Sall à la 5ème minute. L'avance précoce de l'équipe hôte (3-0) a ensuite donné lieu à une bataille d'usure qui a vu les deux équipes commettre une série de fautes. L'équipe de Johann Moinet a cependant réussi quelques essais avec Fofana et Moussa Barry, qui ont donné l'avantage au Sénégal (20-0) après 28 minutes de jeu. Les Lions étaient déterminés à remporter la victoire. Ils sécurisent leur avance avant la mi-temps, dominant l'Ile Maurice 39-0 durant la première mi-temps. Après une heure de jeu, le Sénégal mène par 51-0. L'équipe hôte a continué à faire preuve d'un jeu offensif qui a permis de consolider l'avantage à la 70ème minute grâce à un essai de Pape Alassane Sagna (58-0). Mamadou Ndiaye scelle la victoire sénégalaise d’un essai après une course solitaire de 70 mètres. La tentative d'allonger l'avance du Sénégal 65-0 n'a pas été couronnée de succès car Mamadou Ndiaye n'a pas réussi à transformer l'essai. La contribution de l'arrière à la victoire et à la performance globale de son équipe a été récompensée et il a été reconnu homme du match. Réactions : « C'est une victoire d'équipe. Nous nous sommes bien défendus et les joueurs locaux ont vraiment bien joué. C'est un grand exploit pour l'équipe », a déclaré le Sénégalais Mamadou Ndiaye, qui joue pour le club français de 3ème division Lavaur. Pour le sélectionneur sénégalais Johan Moinet, le match était tout sauf une tâche facile pour ses joueurs : « Les 20 premières minutes ont été assez compliquées, car nous n'avons pas trouvé la faille. Grâce à un changement dans notre stratégie offensive, qui s'est traduit par une offensive sur leurs flancs, nous avons changé la donne. » Quant au sélectionneur mauricien Raphael Bax, il est plutôt satisfait par ce match, compte tenu du manque d'expérience de son équipe : « Je suis fier de mon équipe. Beaucoup de joueurs ont fait leurs débuts internationaux aujourd'hui. Certains des joueurs sont moins expérimentés dans le rugby du XV, donc ils méritent d'être félicités d’en être arrivés là où ils sont aujourd’hui. » Prochaines dates pour le Sénégal dans la phase de groupes de la Rugby Africa Cup 2020 : 20 juin 2019 : Algérie - Sénégal en Algérie

4 juillet 2019 : Sénégal - Ouganda au Sénégal Distribué par APO Group pour Rugby Africa. Diffusion en direct, nouvelles et résultats :

Suivez-nous sur @RugbyAfrique sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube

Site internet : http://www.RugbyAfrique.com/ Demandes des médias :

Stefanie Burkert

Rugby@apo-opa.org À propos de Rugby Afrique :

Fondée en 1986, Rugby Afrique (http://www.RugbyAfrique.com/), anciennement la Confédération Africaine de Rugby - CAR, est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (https://www.World.Rugby/), l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels l’on pratique le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby, et Africa Sevens, les éliminatoires pour les Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique ; 16 nouveaux pays collaborent avec Rugby Afrique.

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://rugbyafrica.africa-newsroom.com/press/rugb...





Dans la même rubrique : < > Rugby Africa Cup : Le Sénégal prend le dessus sur l’Ile Maurice Guinness PRO14 Review – Round 7 Blitzboks Ready to Rumble in Season Opener