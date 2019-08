La Rugby Africa Medical and Sports Science Conference s’est tenu pour la première fois à Maurice. Organisé par la Rugby Union Mauritius (RUM) (http://www.Mauritius.Rugby/) au cours d’un « Super Week » en collaboration avec le COJI du mardi 18 juin au vendredi 21 juin.

Une première historique pour Maurice. Divers ateliers de formations médicales, formation d’entraîneurs et des cours d’arbitrage étaient assurés par des éducateurs étrangers dont Daniel Garnett, Denver Wannies et JohnBosco de World Rugby.

La Rugby Union Mauritius (RUM) a organisé avec l’aide de Rugby Afrique et du COJI (Comité d'Organisation des Jeux des Îles) la première conférence médicale sportive sur le sol mauricien.

Un évènement inédit sur Maurice qui a pu rassembler le médical et le sport sous un seul toit, par l’entremise de la fédération de rugby comme locomotive du sport mauricien. La conférence médicale a eu lieu dans un cadre idyllique, le luxueux resort du groupe Attitude Ravenala situe à Balaclava, elle était couplée de formation intensive du World Rugby sur le médical, l’arbitrage et le coaching.

Pas moins d’une centaine de personnes de toute l’Afrique étaient présentes lors des formations et la conférence afin de discuter des évolutions médicales sportives. Cela fut un moment très enrichissant pour les nombreux participants étrangers et mauriciens.

Jean-Pierre Sauzier, Chief Executive Officer (CEO) du Comité d'organisation des Jeux des îles 2019 (COJI)

« C’est un évènement extraordinaire pour le sport et le médical mauricien, la fédération de rugby à Maurice grâce notamment à leur vision à long terme entraine dans son sillage de nombreux acteurs du sport mauricien. Nos relations depuis plusieurs mois sont très fructueuses et je m’en réjouis. Le travail de la commission médicale des JIOI est considérable cela nous a permis d’acquérir de plus amples connaissances en vue des prochains jeux mais aussi de pouvoir se perfectionner rapidement dans le secteur du médical sportif pour le futur. »

Jean-Baptiste Gobelet, DTN à la Rugby Union Mauritius

« C’est une première historique à la fois pour le médical et le sport mauricien, c’est une grande fierté pour la Rugby Union Mauritius d’avoir pu réussir à mettre en place cette conférence avec l’aide précieuse de Rugby Afrique et le COJI. Nous tissons depuis plusieurs mois d’excellentes relations de confiance avec Rugby Afrique et les diverses institutions, le travail en commun nous permet de bouger les lignes du sport mauricien.

Notre but est de pouvoir être un leader africain dans le médical sportif à l’horizon 2024 et de permettre à Maurice d’être un hub évènementiel pour Rugby Afrique et World Rugby avec l’accueil de ce type d’évènement. De plus cela permet de démocratiser le rugby au sein de la population mauricienne. Chaque participant aux conférences et aux diverses formations a découvert la discipline du rugby et ont pu échanger avec leur entourage leur expériences et visions du futur. C’est tout simplement fantastique, la démocratisation du rugby est définitivement en marche à travers le médical et d’autres échanges de ce genre. »

