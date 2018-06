Rugby : Des finales de qualité chez les Juniors de la Rugby Union Mauritius

Les finales juniors U10, U12, U14 et U16 se sont déroulées au Riverland Sports Club ce vendredi 1er juin 2018. Elles ont vu deux clubs remporter la totalité des titres mis en jeu : le Northern Pirates Rugby Club pour les catégories U10 et U14 et le Western Cowboys Rugby Club pour les catégories U12 […]

