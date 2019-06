Rugby – République démocratique du Congo (RDC) : Près de 500 jeunes et enfants lors de l’opération détection des talents pour le rugby à Kinshasa

Depuis la fin du mois de mars, la Fédération Congolaise de Rugby a lancé une opération de détection des talents, ouverte aux deux sexes et à tous les âges. L’opération connait un franc succès, car au bout de quelques semaines, avec une fréquence de deux séances par semaine (mercredi et samedi de 15 h à 17h30), nos éducateurs sont débordés du nombre croissant et important de jeunes qui sont attirés par le désir de découvrir les caprices du ballon ovale, passant rapidement de 23 lors de l’ouverture à 467 participants recensés, âgés de 6 à 26 ans. Une expérience très impressionnante qui se déroule sur nos installations du stade de rugby situé au quartier Matonge à Kinshasa.

Ce grand rassemblement devra se poursuivre jusqu’au 15 juin pour reprendre à la mi-juillet avec comme un point culminant, l’établissement d’un camp de rugby pendant la période des grandes vacances scolaires qui débutera officiellement le 2 juillet prochain.

Le camp consistera à accueillir de 8 h à 18 heures tous les enfants en âge scolaire au stade de rugby de Kinshasa. Tous nos éducateurs seront mis à contribution pour l’initiation des participants. Objectif : Play and stay.

