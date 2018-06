Rugby scolaire – Océan Indien : Retour sur les finales de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)

Les finales du championnat académique scolaire de rugby se sont déroulées à la Réunion ce mercredi 30 mai 2018 au stade Nelson Mandela situé à Rivières des Galets. L’occasion pour les équipes U13 et U15 féminines et masculines de rugby à 7 du lycée La Bourdonnais de se rendre à la Réunion et de se […]

Les finales du championnat académique scolaire de rugby se sont déroulées à la Réunion ce mercredi 30 mai 2018 au stade Nelson Mandela situé à Rivières des Galets. L’occasion pour les équip...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...