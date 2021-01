Russie : L'ambassadeur du Tchad Mahamoud Adam Bachir présente ses lettres de créance

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la Fédération de Russie, Mahamoud Adam Bachir, a présenté mercredi 13 janvier 2021, les copies figurées de ses lettres de créance à Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du président russe pour les pays d’Afrique et le Moyen-Orient, et vice-ministre russe des Affaires étrangères.



Le ministère tchadien des Affaires étrangères informe que pendant plus d’une heure de temps, le représentant spécial du président russe et le haut diplomate tchadien, entourés de leurs proches collaborateurs, ont fait le tour d’horizon d’une coopération stratégique entre leurs deux pays. Ils ont par ailleurs exprimé, de part et d’autre, leur ferme volonté d’œuvrer ensemble pour son approfondissement des relations bilatérales, dans les domaines politique, économique, commercial et scientifique, dans une approche gagnant-gagnant.



Pour rappel, Mahamoud Adam Bachir a été nommé par le décret n° 2073 du 26 décembre 2019.