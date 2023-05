Russie-Ukraine : le président de l’UA souhaite un Sommet mondial pour ramener la paix

Le dirigeant comorien a également proposé l'idée d'organiser un Sommet mondial pour fédérer toutes les initiatives visant à instaurer la paix entre les deux pays.



En tant que président de l'African Union, Azali Assoumani a souligné l'importance de soutenir les efforts de paix et de sécurité à travers le monde.



En plus d'un an, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a causé la mort de milliers de personnes et déplacé des millions d'autres.