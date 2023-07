Rwanda : la BAD investit 101 millions $ dans des réformes durables en matière d’eau et d’assainissement

Le programme vise à améliorer la gouvernance de l’eau et de l’assainissement et l’accès aux services de base d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Il renforcera également les cadres juridiques, politiques, institutionnels et réglementaires en matière de fourniture de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement de base.



« Ce programme va profiter à plus de 13,2 millions de personnes au Rwanda, en leur fournissant un meilleur accès et un accès durable à l’eau potable et aux services d’assainissement. Il soutiendra également la gestion des ressources en eau, la réforme des politiques et l’amélioration de la gouvernance dans le secteur », a déclaré Osward Chanda, directeur du Département du développement de l’eau et de l’assainissement à la Banque, lors de la réunion du Conseil d’administration.



Les ministères des Finances et de la Planification économique, des Infrastructures et de l’Environnement du Rwanda, Water and Sanitation Corporation Limited, le Rwanda Water Resources Board, et la Rwanda Utilities Regulatory Authority mettront en œuvre le Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement durables et résilients du Rwanda à partir de cette année jusqu’en 2026.



Le Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement durables et résilients du Rwanda est le plus récent projet d’infrastructure soutenu par la Banque à travers le Département du développement de l’eau et de l’assainissement. La Banque vise à accélérer l’aspiration à long terme du Rwanda, de devenir une économie à revenu intermédiaire d’ici 2035, comme souligné dans sa Vision 2050.



Le programme s’aligne également sur la stratégie pays 2022-2026 de la Banque pour le Rwanda et sur la stratégie décennale de la Banque (2013 - 2022, prolongée jusqu’en juin 2023) pour une croissance inclusive et une transition progressive vers une croissance verte. Il contribuera à trois des domaines prioritaires de la Banque, également appelés « High 5 » : « améliorer la qualité de vie des populations en Afrique », « nourrir l’Afrique » et « industrialiser l’Afrique ».