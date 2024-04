Rwanda : la DG de l’UNESCO va assister à la 30ème commémoration du génocide

La directrice générale de l’UNESCO sera au Rwanda du 5 au 7 avril pour prendre part aux commémorations des 30 ans du génocide contre les Tutsis.



Elle y soulignera l’action de l’UNESCO en faveur de l’enseignement des passés violents aux nouvelles générations, alors que quatre sites mémoriaux du pays viennent d’être inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.



Samedi 6 avril au matin, Audrey Azoulay se rendra au mémorial de Murambi, au Sud-Ouest du pays, pour rencontrer des survivants, les gestionnaires du site et des jeunes des communautés locales. En effet, près de 50 000 Tutsis ont été tués en avril 1994 dans l’enceinte de cette école technique construite au début des années 90.



Le mémorial de Murambi a été inscrit en septembre 2023 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, aux côtés des mémoriaux de Nyamata, Gisozi et Bisesero, en reconnaissance de leur rôle de mémoire et de réconciliation nationale, mais aussi d’explication et de transmission aux nouvelles générations.



A l’occasion de sa visite au Rwanda, la directrice générale de l’UNESCO remettra au gouvernement rwandais le certificat officiel d’inscription de ces quatre mémoriaux sur la liste du patrimoine mondial. Dimanche 7 avril, Audrey Azoulay participera aux commémorations officielles organisées dans la capitale rwandaise.



Elles débuteront par une cérémonie de rallumage de la flamme au mémorial de Gisozi et se poursuivront à la Kigali Arena où sont attendues près de 10 000 personnes. Pendant ce temps, le siège de l’UNESCO à Paris accueillera le même jour une cérémonie en mémoire et en hommage aux victimes, à l’initiative de la délégation permanente du Rwanda.



Le soir, une dizaine de métropoles dans le monde se joindront à cette commémoration à l’invitation du Rwanda et de l’UNESCO par l’illumination d’un de leurs monuments.



L’UNESCO s’engage pour la mémoire du génocide

Le génocide contre les Tutsis a coûté la vie à près d’un million de personnes. L’UNESCO, en tant qu’Organisation des Nations unies pour l’éducation, œuvre à transmettre la mémoire de cette tragédie, pour que jamais elle ne puisse se reproduire.



Depuis 2015, l’UNESCO accompagne le Rwanda afin d’intégrer cet enseignement dans les curricula et les salles de classe. Une équipe dédiée a été mise en place par le pays. L’UNESCO dispense des formations, édite des guides pédagogiques et met les professionnels rwandais en réseau avec ceux d’autres pays confrontés aux mêmes enjeux, tel que le Cambodge.



En 2023, un groupe de vingt médiateurs locaux a par ailleurs été constitué dans le pays avec le soutien de l’UNESCO pour transmettre la mémoire du génocide aux communautés locales et aux jeunes éloignés de l’école. L’UNESCO intervient également dans vingt-trois autres pays, au travers de son programme international sur l’enseignement de l’Holocauste et des génocides, en partenariat avec le Musée du Mémorial de l’Holocauste des États-Unis.



L’Organisation a aussi édité une série de publications destinées aux enseignants et aux décideurs publics, afin de les guider dans les façons d’enseigner les génocides et les atrocités de masse.