AFRIQUE

Cameroun : La police de la région du Nord présente deux auteurs présumés de quatre meurtres


Alwihda Info | Par - 22 Août 2025


Le Commissariat de sécurité publique de Guider, dans le Mayo Louti (région du Nord), a présenté à la presse deux présumés criminels. Ces individus sont soupçonnés d’être les auteurs de quatre assassinats et de plusieurs cambriolages commis dans la ville. L'opération a été menée sur instruction du Délégué Général à la Sûreté Nationale.


La présentation a eu lieu à l’issue d’une reconstitution des faits, en présence des autorités administratives et judiciaires, notamment le préfet Richard Marcel Tam Likeng, le représentant du procureur et le Commissaire divisionnaire Jean Aporte Le Nyé, délégué Régional de la Sûreté Nationale du Nord.



Une série de crimes d'une violence extrême

 
La reconstitution des faits a mis en lumière la brutalité des crimes. Les suspects sont accusés d'avoir assassiné Massai Pierre à la gare routière, le jeune Abdoul Wahabou Gongoul (fils du troisième adjoint au maire de la commune de Guider) à coups de poignard, et l'épouse d'une de leurs victimes.

Selon le commissaire de police principal Alim Gadji, la collaboration de la population a été déterminante pour l’enquête. Une perquisition menée au domicile de l'un des suspects a permis de saisir plusieurs dagues, une machette ensanglantée, un pistolet automatique factice, des cagoules, ainsi qu'une grande quantité de téléphones portables et de fétiches.

Le Commissaire divisionnaire Jean Apôtre Le Nyé a souligné que le dispositif sécuritaire sera renforcé pour traquer les hors-la-loi, en particulier à l'approche de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le préfet a quant à lui félicité la police et rassuré les populations sur les mesures prises par l’État pour leur sécurité.
Peter Kum
