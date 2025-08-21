Cameroun : La police de la région du Nord présente deux auteurs présumés de quatre meurtres





Le Commissaire divisionnaire Jean Apôtre Le Nyé a souligné que le dispositif sécuritaire sera renforcé pour traquer les hors-la-loi, en particulier à l'approche de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le préfet a quant à lui félicité la police et rassuré les populations sur les mesures prises par l’État pour leur sécurité.