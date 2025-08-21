Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Guinée : Un glissement de terrain meurtrier fait au moins 11 morts à Manéah


Alwihda Info | Par - 22 Août 2025


Un glissement de terrain dramatique s’est produit dans la nuit du mercredi 20 août 2025 à Zacopé, dans la commune de Manéah. Causé par de fortes pluies sur un sol rendu instable par l’exploitation de carrières de latérite, le drame a fait au moins 11 morts, selon l’agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes.


Guinée : Un glissement de terrain meurtrier fait au moins 11 morts à Manéah

L'éboulement a enseveli plus de 17 maisons, laissant une cinquantaine de ménages sans abri. Les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuelles victimes encore bloquées sous les décombres.

 
Dès l’annonce de la catastrophe, une délégation du ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), conduite par la ministre Djami Diallo, s’est rendue sur place pour évaluer l’étendue des dégâts. Un appel à la vigilance a été lancé aux populations.

 
De son côté, le ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, Camara Laye Sekou, a instruit les entreprises de BTP de la région de mobiliser leurs engins pour dégager les lieux. Il a également offert un don humanitaire de trois camionnettes de bouteilles d'eau aux familles sinistrées.

 
Une vaste opération de secours est en cours, impliquant les services de l'État, la Croix-Rouge et la population locale pour venir en aide aux victimes.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/08/2025

Tchad : visite du chantier de construction du Palais de justice de N’Djamena par le ministre de la Justice

Tchad : visite du chantier de construction du Palais de justice de N’Djamena par le ministre de la Justice

Tchad : l’évangéliste Matibi Robert a tiré sa révérence Tchad : l’évangéliste Matibi Robert a tiré sa révérence 21/08/2025

Populaires

Tchad : 23 personnalités désignées membres du Haut conseil des chefferies traditionnelles

21/08/2025

Tchad : l’homme blessé devant le Palais de la Présidence a survécu

21/08/2025

Tchad – États-Unis : ouverture de discussions bilatérales sur la question des visas

21/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter