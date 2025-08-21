Guinée : Un glissement de terrain meurtrier fait au moins 11 morts à Manéah



L'éboulement a enseveli plus de 17 maisons, laissant une cinquantaine de ménages sans abri. Les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuelles victimes encore bloquées sous les décombres.





Dès l’annonce de la catastrophe, une délégation du ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), conduite par la ministre Djami Diallo, s’est rendue sur place pour évaluer l’étendue des dégâts. Un appel à la vigilance a été lancé aux populations.





De son côté, le ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, Camara Laye Sekou, a instruit les entreprises de BTP de la région de mobiliser leurs engins pour dégager les lieux. Il a également offert un don humanitaire de trois camionnettes de bouteilles d'eau aux familles sinistrées.





Une vaste opération de secours est en cours, impliquant les services de l'État, la Croix-Rouge et la population locale pour venir en aide aux victimes.