AFRIQUE

Niger : L'armée annonce avoir neutralisé le chef terroriste Ibrahim Bakura


Alwihda Info | Par - 22 Août 2025


L'armée nigérienne a annoncé le 21 août 2025 avoir neutralisé le chef terroriste Ibrahim Bakura Doro, alias Abou Oumaima, lors d'une opération spéciale menée le 15 août. Selon un communiqué, il s'agit d'un imam de la faction Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad (JAS) qui opérait dans le bassin du Lac Tchad.


Niger : L'armée annonce avoir neutralisé le chef terroriste Ibrahim Bakura


 

Une opération aérienne de précision

 
L'armée de l'Air nigérienne a mené une série de frappes aériennes de "précision remarquable" sur trois bases de la faction dirigée par Ibrahim Bakura : Korongol, Kournawa et Shilawa. Ces positions abritaient d'importantes concentrations de combattants et de matériel.

 
L'opération a permis de neutraliser "plusieurs dizaines de terroristes", dont des membres influents de la hiérarchie, et de détruire une partie de leur logistique. Le chef de la faction, Ibrahim Bakura, a été atteint et neutralisé lors de cette opération.

 
À travers cette opération, les Forces Armées Nigériennes réaffirment leur engagement à défendre la souveraineté du pays et à sécuriser le territoire face à la menace terroriste.
Peter Kum
