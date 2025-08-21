Niger : L'armée annonce avoir neutralisé le chef terroriste Ibrahim Bakura





Une opération aérienne de précision

L'armée de l'Air nigérienne a mené une série de frappes aériennes de "précision remarquable" sur trois bases de la faction dirigée par Ibrahim Bakura : Korongol, Kournawa et Shilawa. Ces positions abritaient d'importantes concentrations de combattants et de matériel.





L'opération a permis de neutraliser "plusieurs dizaines de terroristes", dont des membres influents de la hiérarchie, et de détruire une partie de leur logistique. Le chef de la faction, Ibrahim Bakura, a été atteint et neutralisé lors de cette opération.





À travers cette opération, les Forces Armées Nigériennes réaffirment leur engagement à défendre la souveraineté du pays et à sécuriser le territoire face à la menace terroriste.