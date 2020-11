SAO du Tchad : "Malgré que l'adversaire ait 0 point, il faut reconnaitre qu'il a des qualités" (coach Guinée)

"Malgré que l'adversaire ait 0 point, il faut reconnaitre qu'il a des qualités", a affirmé mercredi le sélectionneur français du Syli national de Guinée, Didier Six, à l'issue du match qui a opposé son équipe aux SAO du Tchad.



Les SAO du Tchad se sont inclinés sur le score de 1-0, avec une évolution perceptible sur le terrain. De l'avis de Didier Six, la Covid-19 a "chamboulé (ses) plans dans les préparatifs", rapport Guinée News.



Il ajoute que son équipe "n'était pas à 100% de ses moyens".



De son côté, l'équipe du Tchad va "se préparer en conséquence pour le match retour" et "s'améliorer", assure le sélectionneur intérimaire des SAO Djimtan Yamtamadji, bien que la chance d'une qualification se soit éloignée.



Le match de mercredi compte pour la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2022.



Les deux équipes de la poule A vont se retrouver dimanche au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena pour une nouvelle confrontation.