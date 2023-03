Sahel central : 10 millions d’enfants en péril, selon l’UNICEF

Parallèlement, alors que les hostilités entre les groupes armés et les forces de sécurité nationales s’étendent au-delà des frontières, près de 4 millions d’enfants sont menacés dans les pays voisins, rapporte ONU Info.



« Les conflits armés touchent de plus en plus d’enfants, lesquels sont victimes de l’intensification des affrontements militaires ou pris pour cibles par des groupes armés non étatiques », déclare Marie-Pierre Poirier, Directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et centrale.



D’après un rapport SOS Enfants publié vendredi par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’année 2022 a été particulièrement violente pour les enfants du Sahel central. « L’ensemble des parties au conflit doivent de toute urgence cesser les attaques perpétrées contre ces derniers, mais également contre leurs établissements scolaires, leurs centres de santé et leurs foyers », a ajouté Mme Poirier.